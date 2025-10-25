دیالە.. ژنیگ شویەگەی خوەی لەناو خەو وە چەقوو کوشێد
2025-10-25T07:49:23+00:00
شەفەق نيوز - ديالە
سەرچەوەیگ لە پولیس پارێزگای دیالە، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە کوشیان پیاییگ لەناو خەو وە دەس ژنکەی خوەی لە خوەرئاوای پارێزگاگە.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ژنیگ وە چەقوو شویەگەی خوەی مەوقەی خەفتنی وە چەقوو کوشێد، ئەوەیش لە خوەرئاوای شار بەعقووبە ناوەند پارێزگای دیالە.
سەرچەوەگە دیاری کە کە رویداوەگە لەوەر ئەوە بویە کە هەمیشە پیاوە قوربانیەگە دەی تونوتیژی لە ژنەی وەشانیە، وەپەی لێکولینەوەی سەرەتایی.