دیالە مەلەوانی لە سدوور و چەمە سەرەکییەیل قەیەغە کەێد

شەفەق نیوز - دیالە

عومەر کروی، سەرۆک ئەنجومەن پارێزگای دیالە، ئمڕوو شەممە، لە دەرکردن رینماییەیلگ ئەرا پولیس ئاوی راگەیان وە قەیەغەکردن مەلەوانی لە سکر سدوور، ئەرا مقیەتیکردن گیان مەدەنییەیل و دویرەوکەفتن لە دووارەبوین حاڵەتەیل خنکیان.

کروی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: رینماییەیل خاڵەیل پولیس ئاوی لەبان چەم دیالە و باکی چەمە سەرەکییەیل گرنە خوەیان، ئەرا پشتبەسین وە خود ریکارەیل و قەیەغەکردن مەلەوانی، و تایبەت وەگەرد بەرزەوبوین ئاستەیل ئاو و هاز تافی، کە ئەگەرەیل خنکیان وە شیوەیگ گەورە زیاترەو کەێد.

وتیش: ئی ربکارەیلە لە رکداری ئەرا بیوەیی هاووڵاتییەیل تیەێد، تایبەت مناڵ و گەنجەیل، وە داواکردن لە خیزانەیل ئەرا هاوکاریکردن وەگەرد ئی رینماییەیلە ئەرا دویرەوکەفتن لە زیاتر لە رویداوە دڵتەزنەیل.

بڕیارەگە دۊای چەن سەعاتیگ لە پەیاکردن تەرم پیاییگ ئایینی تیەێد، کە ئیمام و وتاربێژ مزگەفت سبتەین ئەبو ئەنوەر زوهەیرییە، لە ناوچەی سدوور لە شار بەعقووبە، دۊای خنکیانی لە دۊکە لە ماوەی سەردانیگ گەشتیاری.