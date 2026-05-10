‏دیالە.. ٩٠ مردن و زیاتر لە ٢٠٠٠ زەخمداری وە روداوەیل هاتوچوو

‏شەفەق نیوز – دیالە

‏فەرمانگەی تەندروستی دیالە، ئمڕوو یەکشەممە رایگەیان لە چوار مانگ یەکەم ئمساڵ، نزیکەی 90 کەس گیان لە دەس دانە و زیاتر لە 2000 کەس تریش وە روداوەیل هاتوچوو زەخمدار بوینە.

‏فارس عەزاوی، وەڕێوبەر راگەیانن تەندروستی دیالە، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "ناوەندەیل تەندروستی لە ناوچە جیاجیایەیل پارێزگای دیالە، پیشوازی لە نزیکەی 90 تەرم کردنە کە پێکهاتنە لە پیاو و ژن و مناڵ، و هەمیش پیشوازی کردنە لە زیاتر 2000 زەخمداری کە وە هووکار روداو هاتوچوی و تلانن لە جادەیل لەناوچە جیاجیایەیل بوینە".

‏وتیش: "دەسەیل پزیشکی خزمەتگوزاری چارەسەر پێویست ئەرا زەخمدارەیل دابین کردنە و کوشانەیل وەردەوامە"، دیاریکرد "ئێ ئامارە فرە بەرزە و بەشیگ فرەی لە ئەنجام رانین ماتۆڕسکیل و (تۆکتۆک) و هەمیش وە تونەو رانین و پابەن نەوین وە رێکارەیل سەلامەتییە".

‏جی باسە، شەوەکی ئمڕوو یەکشەممە، پارێزگای دیالە روداویگ تریش وە خوەی دی لە جادەی بەغدا – کەرکووک لە نزیک قەزای خاڵس، کە بویە هووکار مردن کەسیگ و زەخمدار بوین کەسیگ ترەگ.

