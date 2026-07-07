‏دیالە.. مردن دوو کەس لەناویان ئەفسەریگ هەس و زەخمداری دوو کەس ترەک وە رویداوەیل جیا

‏شەفەق نیوز ـ دیالە

‏یەرچەوەیگ ئەمنی لە دیالە، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە مردن پیایگ وە سزیان وە مدوو ئاگرگردن مۆلیدەی کارەبا، هەمیش لە رویداو پلیان ماشین ئەفسەریگ وە پلەی ملازم گیان لەدەسدا و دوو کەس زەخمداربوین وە رویداوەیل جیا.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، پیایگ سی ساڵان گیان لەدەسدا وە تەقیان مۆلیدەی ماڵیان لە ناحیەی ئەبی سەیدا باکوور خوەرهەڵات پارێزگای دیالە، هنای ئەمارەگە پڕ بانزین کەێد و سیگارکیشێد.

‏وتیش، قوربانیەگە لە شوین رویداوەگە گیان لەدەسدا وەرجە رەساننی ئەرا خەستەخانە، و تەرمەگە بریارە پزیشک دادوەری.

‏لە رویداویگ جیا دوو کەس زەخمداربوین وە مدوو پلیان ماشینیان لەبان ری بەغدا ـ کەرکوک، لە قەزای خاڵس باکوور پارێزگاگە.

‏دیاریکرد، لە رویداو ترەک کە لەبان ری سەربازگەی کەرکوش رویدا خوەرهەڵات شار بەعقوبە، ئەفسەریگ وە پلەی ملازم گیان لەدەسدا لەوەر پلیان ماشینەگەی.

‏وەزارەت وەرگیری عراق بەیاننامەیگ دەرکرد لەناوی سرەخوەشی لە مردن ملازم یەکەم محەمد رائد تمیمی کرد لەئەنجام پلیان ماشینی.

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