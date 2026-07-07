دیالە.. مردن دوو کەس لەناویان ئەفسەریگ هەس و زەخمداری دوو کەس ترەک وە رویداوەیل جیا
شەفەق نیوز ـ دیالە
یەرچەوەیگ ئەمنی لە دیالە، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە مردن پیایگ وە سزیان وە مدوو ئاگرگردن مۆلیدەی کارەبا، هەمیش لە رویداو پلیان ماشین ئەفسەریگ وە پلەی ملازم گیان لەدەسدا و دوو کەس زەخمداربوین وە رویداوەیل جیا.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، پیایگ سی ساڵان گیان لەدەسدا وە تەقیان مۆلیدەی ماڵیان لە ناحیەی ئەبی سەیدا باکوور خوەرهەڵات پارێزگای دیالە، هنای ئەمارەگە پڕ بانزین کەێد و سیگارکیشێد.
وتیش، قوربانیەگە لە شوین رویداوەگە گیان لەدەسدا وەرجە رەساننی ئەرا خەستەخانە، و تەرمەگە بریارە پزیشک دادوەری.
لە رویداویگ جیا دوو کەس زەخمداربوین وە مدوو پلیان ماشینیان لەبان ری بەغدا ـ کەرکوک، لە قەزای خاڵس باکوور پارێزگاگە.
دیاریکرد، لە رویداو ترەک کە لەبان ری سەربازگەی کەرکوش رویدا خوەرهەڵات شار بەعقوبە، ئەفسەریگ وە پلەی ملازم گیان لەدەسدا لەوەر پلیان ماشینەگەی.
وەزارەت وەرگیری عراق بەیاننامەیگ دەرکرد لەناوی سرەخوەشی لە مردن ملازم یەکەم محەمد رائد تمیمی کرد لەئەنجام پلیان ماشینی.