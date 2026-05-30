دیالە کڕەیل کارەبا وەگەرد هەرێم کوردستان گلەو دەێد و 120 مێگاواط ئەرا سیستەم کارەباگەی زیایەو کەێد

میقداد جۆرانی وەڕێوەبەر لق بەشەوکردن کارەبای دیالە، ئمڕوو شەممە، راگەیان لەباوەت دووارە دەسکردن وە کڕەیل بەسانن کارەبایی وەگەرد هەرێم کوردستان (کەلار 1 و 2) وە توانای 132 کەی. ڤی، دۊای تەواوکردن خوازینەیل ئەرا گلەوداینیان ئەرا خزمەتگوزاری.

جۆرانی لە بەیاننامەیگ دووپات کرد کە دووارە دەسکردن وەی دوو کڕە بەشداری کرد لە پاڵپشتیکردن سیستەم کارەبایی لە پارێزگای دیالە وە وزەیگ زیاتر کە رەسیە 120 مێگاواط، ئەو کارە کە وە شیوەیگ راسەوخۆ رەنگ دادەو لەبان زیایکردن بەش پارێزگاگە لە وزەی کارەبایی و خاسەوکردن ئاست دابینکردن ئەرا هاووڵاتییەیل، بیجگە وەهیزکردن جیگیربوین ڤۆڵتیە لە ناوچەیل باکوور دیالە.

وتیش: وەکارخستن کڕەیل بەسانن وەگەرد هەرێم کوردستان کاریگەرییەگەی تەنیا لەبان زیایکردن وزەی ئەرا دیالە نەوی، بەڵکم بەشدارییش کرد لە وازکردن کەڵافەبوین لەبان وێستگەی دیالەی 400 کەی. ڤی، کە یەیش نەرمینوانییگ گەورەتر لە کارکردن ئەرا سیستەم کارەباییەگە فەراهەم کرد و ری دا وە زیایکردن شمارەی سەعاتەیل دابینکردن و خاسەوکردن متمانەداری تووڕەگە لە گشت پارێزگاگە.

پارێزگای دیالە وەرجە نزیکەی مانگیگ داوەزین سەعاتەیل کارەبا لە پارێزگاگە وەخوەی دی لەوەر بڕیان ئەو کڕەیلە کە کارەبا دەنە پارێزگاگە لە ئیران و هەرێم کوردستانەو.