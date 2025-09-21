دیالە.. کەسەیلیگ نەناسیای ئاگر مزگەفتیگ دەن و لەقەی دیواریگی نویسن: نه ئەرا (مەدخەلیە).. ڤیدیۆ

شەفەق نيوز - ديالە

سەرچەوەیلیگ ناوخوەیی لە پارێزگای دیالە، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردان کە مزکەفیگ لەژیر دروسوکردن کەفتە وەر سزانن لە دەورگرد شار بەعقووبە.

سەرچەوەیل ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وتن: مزگەفتیگ لە ژیر دروسکردن لە دەورگرد شار بەعقووبە کەفتە وەر سزانن و خراوەکاری.

وتیش: لەقەی یەکیگ لە دیوارەیل ئەو مزگەفتە نویساننە (بچنە ریەو شوینیگ ئەرا مەدخەلیە نییە)، وتیش: دەزگایەیل ئەمنی هیچ ئاشکراکردنیگ لەبان رویداوەگە نەیانە.

رەوت مەدخەلیەی سەلەفی وەرجە چەن رووژیگ توومەتبار کریا وە کوشتن شێخ عەبدولسەتار قەرەغولی ئیمام مزگەفت ناسر لە ناوچەی دۆرە لە بەغدای پایتەخت.

"مەدخەلیە" رەوتیگ سەلەفیە لە سعودیە دروس بویە وەبان دەس شێخ رەییع بن هادی مەدخەلی، کە لەبان وەشوینکەفتن تەواوی دەسەڵاتدارییە ری کەێد و رازی وە ئۆپۆزسیۆن سیاسی و چەکدار نییە.

لە ساڵ 2003، ئی رەوتە هاتە ناو عراق کە سوود لە بۆشایی ئەمنی گرد، و دەسکردە بڵاوبوین لەناو مزگەفتەیل و ناوەندەیل ئاینی سوننە، وەتایبەت لە دەورگرد بەغداد و خوەرئاوای عراق، و سەرکردایەتی ناوخوەیی ناودیارترینیان ئەبو مەنار علمی، کە جەنگکردن وەرانوەر هیزەیل ئەمریکی حەرام کرد، وە دەسپیچگ دویرکەفتن لە فیتنە.

ئاژانس شەفەق نيوز پارچە ڤیدیۆییگ لەو رویداوە لەی خوارەو بڵاو کەێد.