دیالە.. سزای لە سێدارەداین ئەرا کەسیگ مناڵیگ وە هیزداین ئاگر لەلی کوشتیە

دیالە.. سزای لە سێدارەداین ئەرا کەسیگ مناڵیگ وە هیزداین ئاگر لەلی کوشتیە
2025-08-18T08:35:42+00:00

شەفەق نیوز ــ دیالە

دادگای تاوانیل دیالە/دەسەی دویەم، ئمڕوو دووشەممە، سزای لە سێدارەداین ئەرا پیایگ دەرکرد وە توومەت کوشتن مناڵیگ  لەری سزاننی لە ئاوای زوباب لە ناحیەی ئەبی سەیدالە 4ی ئاب2024، لەدویای دەسگیرکردن و کلکردنی ئەرا دادگا.

وەپای بەیاننامەیگ فەرماندەیی پۆلیس پارێزگاگە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، سزاگە وە پشت بەسان وە سزای مادەی (406/أوج)  لە یاسای سزاداین عراقی هاتیە توومەتبار دەسگیرکریا لەبان بەش دژە تاوانەیل دیالە.

فەرماندەیی پۆلیس دیالە دووپاتکرد، وەردەوام بوود لە  چەودێریکردن هەر تەقەلایگ  ئەرا دەسکاریکردن ئاسایش و ئارامی کۆمەڵگا، دیاریکرد کە ریوشوین تون گرێد ئەرا   مقیەتیکردن ئاسایش و سەقامگیری پارێزگاگە.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon