دیالە.. سزای لە سێدارەداین ئەرا کەسیگ مناڵیگ وە هیزداین ئاگر لەلی کوشتیە

شەفەق نیوز ــ دیالە

دادگای تاوانیل دیالە/دەسەی دویەم، ئمڕوو دووشەممە، سزای لە سێدارەداین ئەرا پیایگ دەرکرد وە توومەت کوشتن مناڵیگ لەری سزاننی لە ئاوای زوباب لە ناحیەی ئەبی سەیدالە 4ی ئاب2024، لەدویای دەسگیرکردن و کلکردنی ئەرا دادگا.

وەپای بەیاننامەیگ فەرماندەیی پۆلیس پارێزگاگە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، سزاگە وە پشت بەسان وە سزای مادەی (406/أوج) لە یاسای سزاداین عراقی هاتیە توومەتبار دەسگیرکریا لەبان بەش دژە تاوانەیل دیالە.

فەرماندەیی پۆلیس دیالە دووپاتکرد، وەردەوام بوود لە چەودێریکردن هەر تەقەلایگ ئەرا دەسکاریکردن ئاسایش و ئارامی کۆمەڵگا، دیاریکرد کە ریوشوین تون گرێد ئەرا مقیەتیکردن ئاسایش و سەقامگیری پارێزگاگە.