‏دیالە.. دەسوەپیکردن وەرز درەوکردن گەنم و کشاوەرزی

شەفەق نيوز- دیالە

‏وەڕێوەبەرایەتی کشاوەرزی دیالە، ئمڕوو دووشەممە، راگەسان لە ناوچەیل پارێزگاگە دەسکریا وە وەرز درەوکردن گەنم، دووپاتکرد وەپای مەزەنەیل سەرەتایی بەرهەم وە بازاڕکردن رەسێدە نزیکەی چارەکە ملیۆنیگ تەن.

‏قسەکەر وەناو وەڕێوەبەرایەتی کشاوەرزی دیالە، محەمەد مەندەلاوی وە ئاژانس شەفەق نیوز وت: "ناوچەیل پارێزگاگە ئیرنگە سەرەتای وەرز درەوکردن گەنم وەخوەی دوینێد، کە وەرزەگە کەمیگ لە دیالە دیرکەفێد بەراورد وە پارێزگایەل ترەک، وە تایبەت ناوچەیل باشوور، وە مدوو شوین جوگرافی و کەشەگەی".

‏وتیش: "روبەرەیل کاڵیاگ بازاڕیکردن وەخوەیان دوینن کە مەزەنەکرێد زیاتر لە 305 هەزار دۆنم بود، 58 تا 59 هەزار دۆنم ها چوارچمگ کشاوەرزی، نزیکەی 246 هەزار دونم ها دەیشت پلان کشاوەرزی وەپشت بەسان وە کشاوەرزی دەیمی".

‏ دیاریکرد، "ئەمار و سایۆیەسل دەرەیلیان وازکەن، دەسکەنە کارەیل بازاڕیکردن وەشیوەی فەرمی لە رووژ چوارشەممەی ئایندە" وتیش"بڕ؟بەرهەمەگە مەزەنەکرێد زیاتر لە 210 هەزار تەنی وە بازایکردن بکرێد".

‏ئاشکرایکرد، وارانەیل کۆتایی بەشداربوین لە بوژانن وەرز کشاوەرزی و زیایکزدن بەرهەم.

