‏دیالە ... خنکیان ناخاڵەیگ لەحەمرین و زەخمداری دویەتیگ وە گولە وە مدوو کوڕ برای پەرلەمانتاریگ

شەفەق نیوز ـ دیالە

‏پارێزگای دیالە، ئمڕوو چوارشەممە، دوو رویداو جیا وەخوەی دی کە یەکیگیان خنکیان ناخاڵیگە لە دەریاچەی حەمرین و دویەم زەخمداری کوڕیگ وە گولە لە رویداویگ لە بازگەیگ ئەمنی لە ناحیەی قەرەتەپە.

‏سەرچەوەیگ ئەمنی وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "گەنجیگ 17 ساڵان مەوقەی سناوکردن لە دەریاچەی حەمرین نقومبویە، و تیمەیل وەدادڕەسین تەرمەگە لە دەوروگەرد ناحیەی سەعدیە باکوور خوەرهەڵات پارێزگاگە دراوردن" وتیش "تەرمەگە ئەرا تەواوکردن رێکارەیل یاسایی کلکریا ئەرا پزیشک دادوەری".

‏لە رویداو ترەک سەرچەوەگە ئاشکرایکرد " کوڕ برای یەکیگ لە ئەندام پەرلەمانەیل وە خێرایی ماشین رانییە، و بازگەی چگنە ناو ناحیەی قەرەتەپە باکوور خوەرهەڵات دیالە رەدکردیە، پابەند وە فەرمان وسیان و وشکنین نەویە".

‏وتیش "ٚیەکیگ لە ئەندامە ئەمنیەیل تەقە لە ماشینەگە کردیە جویر تەقەلایگ ئەرا وساننی، یەکیگ لە گولەیل ماشینەگە بڕێد و لە ئەنجام دەس ئەو کوڕە زەخمدار کەێد کە لەناوی بویە، ئەرا چارەسەرکردن کلکریاسە خەستەخانە".

‏دیاریکرد، رویداوەگە لەدویای رێککەفتن لەناوەین هەردوگ لا کۆتایی هات وەبی وەرگردن رێکارەیل تونتریگ.

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