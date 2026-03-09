‏دیالە.. تاسیان دوو دویەت خوەنەوار و شمارەیگ لە کارمەنەیل پەروەدەیی وە مدوو هیزگردن ئاگر لەناو مەکتەویگ

شەفەق نیوز ـ دیالە

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە تاسیان دوو دویەت خوەنەوار و شمارەیگ کارمەن پەروەردەیی وە مدوو هیزگردن ئاگر لەناو بینای مەکتەویگ کە دوو مەکتەو دویەتانە (ناوەندی و سەرەتایی) گرێەخوەی هیزگرد لە دەوروگەرد قەزای خاڵس باکوور دیالە.

‏سەرچەوەگەوە ئاژانس شەفەق نیوز وت "ئاگرەگە کپەوکریاس و تا ئیسە هووکار هیزگردن ئاگرەگە نادیارە".

‏وتیش؛"لە ئەنجام رویداوەگە دوو خوەنەوار تاسیان و شمارەیگ کارمەن پەروەردەیی، وەبی توومارکردن زەرد گیانی یا مادی" دووپاتکرد ئەو کەسەیلە ئەرا چارەسەرکردن کلریانەس خەستەخانەی نزیکیگ".

‏

‏