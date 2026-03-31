‏دیالە.. بەرزەوبوین ئاو دەریاچەی حەمرین رییگ ناودەوڵەتی وە روی بارهەڵگرەیل بڕێد

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو سێشەممە، ئاشکرای کرد ری ناودەوڵەتی کە و ناو دەریاچەی حەمرینەو رەد بوود، لە نوای بارهەڵگرەیل بازرگانی بڕیاس، یەیش لە ئەنجام بەرزەوبوین فرەی ئاست ئاو دەریاچەگە، دووپاتکرد کە ریەگە لە روی ماشینەیل بویچگ واز مینێد.

‏ سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "ئەو ریە کە ناوچەیل ناوڕاس عراق وە پارێزگای دیالەو بەسێد تا رەسێدە قەزای خانەقین و سنوور مەنزەریە وەگەرد ئیران و هەرێم کوردستان، تەنیا وە روی بارهەڵگرەیل بڕیاگە و رێڕەو ماشینەیل بارهەڵگر ئاڵشت کریاگە ئەرا ری ئیمام وەیس – خانەقین".

‏وتیش: "بڕیار بڕین ریەگە جویر گامیگ ئەرا وەرگیری لە رخباری بویە، چوینکە ئاو رەسیەسە لیو ریەگە، یەیش رخداری ئەرا بیوەیی هاتوچوکەرەیل دروس کەێد، وەتایبەت وەگەرد ئەگەر رمیان لێوارەیل ریەگە وە هووکار قورسایی بارهەڵگرەیل".

‏سەرچەوەگە وتیش: "ریەگە هیمان وە روی ماشینەیل ئاسایی وازە، و لایەنەیل پەیوەندیدار وەردەوامن لە چەودێری رەوشەگە لە مەیدان کارەگە".