‏دیالە.. کارمەنیگ خانەنشین ئەرا چەواشەکردن دادگا "بۆمبیگ دروکانی" لە وەردەم ماڵ خوەی دانا

‏شەفەق نیوز ـ دیالە

‏فەرماندەیی پۆلیس دیالە، ئمڕوو یەکشەممە، ئاشکرای کرد تەقەلایگ ئەرا چەواشەکردن ئەمنی پووچەڵ کریاسەوە، کە پێکهاتبوی لە دانان "بۆمبیگ" لە وەردەم یەکیگ لە ماڵەیل قەزای بەعقووبە، سەرچەوەیگیش باس لەوە کرد خاوەن ماڵەگە بۆمبەگە دانایە تا لە وەخت دادگاییکردنی رزگاریبوود و تا نیشان بەێد گوایە کریاسە ئامانج.

‏فەرماندەیەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "لە ساعەتەیل شەوەکی زانیاری رەسی لەبان هەبوین تەنیگ گومانلێکریاگ لەنوای ماڵیگ، دەسوەجی دەوریەیل بەش پۆلیس تایوەت وەگەرد مەفرەزەیگ دژە تەقەمەنی وەرەو شوین رویداوەگە چگنە".

‏وتیش، "لە وەشکین و هویردەوبوینەیل دەرکەفتیە تەنەگە دەزگایگ دروکانیە وەشیوەی یاسایی مامەڵە وەگەردی کریا وەبی رویداو هەڵگیریا".

‏دیاریکرد "لەری رێکارەیل و کووکردن بەڵگەیل و هویدەوبوین کامیراەیل چەودێری نزیک و وشکنین شوین رویداوەگە و ماڵە دیاریکریایگ، کەرەستە و مادەیلیگ پەیاکریاس کە لە دروسکردن بۆمبە ساختەگە ووەکارهاوریاس یەیش هیشت چۆنیەتی رویداوەگە ئاشکرابوود دیاری ناسنامەی ئەو کەسە بکرێد دەسلەلی دیرێد".

‏دووپااتکرد "ئەو کەسە کە بۆمبەگە لە وەردەم ماڵ خوەی دانایە، لە گوزەشتە لە بەش تەقەمەنی کار کردگە و ئیسە خانەنشینە. هەوڵ دایە لەرێ ئی کارەو رێکارەیل یاسایی چەواشە بکەێد کە هاناو گیچەڵیگ یاسایی لە دژی وەپای مادەی (456)".

‏وتیش: دویای تەواوکردن رێکارەیل، تاوانبارەگە دەسگیر کریا و دان وە تاوانەگە نا، و بەڵگەی پێویستیش لە ناو ماڵەگەی پەیا کریا، و کێشەگە کل کریا ئەرا لای دادوەر لێکۆڵینەوە تا رێکار یاسایی وەرانوەری بگیریەد و سزای خوەی وەربگرێد.

