‏‏دیاریکردن وادەی "وارانەیل پاییز" لە عراق

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏کەشناس سادق عەتیە، ئمڕوو شەممە، ئاشکرایکرد واران پاییزیەگە لە ناوچە جیاوازیەیل وڵات وەردەوام بوود، دیاریکرد ئێ حالەت کەشوهەوایە لە ئەنجام یەکەوگردن پاڵەپەستۆی نزمە کە لە ئەوروپا هاتگە وەرد داوەزیان پلەی گەرمی رووکەش لە دەریای سوور، بویەسە مدوو ناجیگیری لە کەش.

‏عەتیە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، ئەو کەشوهەوا گشت شارەیل گرێدەو وە ئاستەیل جیاواز، بڕیگ ناوچە واران رفتیگ وەرد بەڵاچە وە خوەی دوینێد، و لە وەختیگ کەمترین بڕ واران لە باشوور توومارکریاس.

‏مەزەنەکرێد هاز واران لە ناوچەیل باکوور قایمتر بوود، لەدویای شارەیل ناوڕاس و خوەرهەڵات وڵات، حالەتەگە لە شەوەکی رووژ دووشەممە کۆتایی تێد وەرد دەرفەت کەمیگ واران لە ناوچەیل باکوور.

‏وتیش؛ حالەتەگە سیفەت زمسانە هەڵگرێد وەگەد وەردەوامی وەرز پاییز، کە وە شیوەی فەرمی لە یەک دیسەمبەر زمسان دەسوەپی کەێد.

