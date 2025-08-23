ديالە و ئەنبار .. کوشیان و زەخمداری سێ کەس لە یەک خیزان و وەرگری شارستانی کارەساتیگ رفوو کەێد

شەفەق نيوز - ديالە / ئەنبار

ژنیگ گیانی لەدەسدا و دوو کەسیش لە خیزانەگەی زەخمدار بوین لە ئەنجام رویداویگ هاتوچو لەبان ری بەغداد و کەرکوک نزیک ناحیەی عزێم لە پارێزگای دیالە.

سەرچەوەیگ ئەمنی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: رویداوەگە لە ئەنجام لادان ماشینیگ ساڵۆن لە ریەگەی خوەی بوی، کە داد لە ماشینیگ بارهەڵگر کە لە کەنار ریەگە وسیاوێد، لەوەر ئەوە کە رانندەگە چەوی چوێدە خەو.

هەرلیوا، سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای ئەنبار، خەوەردا کە تیمەیل وەرگری شارستانی توەنستن ئاگر لەناو تانکیەیل سزەمەنی لە ناحیەی سەقلاویە باکوور فەلووجە کپەو بکەن.

سەرچەوەگە دیاری کرد کە ئاگر لەناو یەکیگ لە تانکیەیل سزەمەنی لە ئەنجام شۆرتیگ کارەبای هیز گرد، کە ژوان ئاگرەگە وەزوی بڵاوە بوی، و تیمەیل وەرگری شارستانی رەسینە شوین رویداوەگە و دەسکردن وە کپەوکردن ئاگرەگە تا نەیلن بەڕسێدە تانکیەیل نزیکی.

وەگورەی سەرچەوەگە، تیمەیل توەنستن وە وەخت کەمیگ وەتەواوی ئاگرەگە کپەو بکەن، کە ریگری لە کارەساتیگ گەورە کردن کە لە ناوچەگە رفوو بوی، و نەویە مدوو زەخمداری کەسیگ، و تەنیا زەرد دارایی لەلی بویەو.