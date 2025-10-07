ديال و زیقار .. پویچەڵکردن تەقەلای رفانن ژنیگ وەگەرد زاڕوویەیلی و خوەیکوشتن گەنجیگ دویای دەمەقاڵیگ وەرد باوگی

شەفەق نيوز - ديالە / زیقار

فەرماندەی پولیس پارێزگای دیال، ئمڕوو سێشەممەر پویچەڵکردن تەقەلای رفانن ژنیگ وەگەرد سێ لە زاڕوویەیلی لە ناحیەی ئەبوسێدا راگەیان، و دەسگیرکردن گشت بڕفنەیل.

لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: دویای رەسین ئاگاداری لەلایەن شوی ژنە رفیایەگە، زویوەزوی تیمیگ ئەمنی وە سەرپەرشتی خوەی دروس کریا لە ئەفسەرەیلیگ لە بەش پولیس ئەبوسێدا و نویسنگەیل هەواڵگری و دژە تاوان و پولیس فیدڕاڵی، و ناوچەگە بەسیا لەبان بڕفنەیل، و دەسکریا وەشکین و مینەکردن.

وتیش: ئەو رەنجەیلە رەسینە دەسگیرکردن باندیگ لە سێ تاوانکار، دەرکەفت کە یەکیگیان شوی وەرین ژنەگە بویە، و دوو کەسیش لەو تاوانەگە وەگەردی بوینە، و ریکارەیل یاسایی وەرانوەریان جیوەجی کریا.

لە پارێزگای زیقار، سەرچەوەیگ ئەمنی خەوەردا لە خوەیکوشتن گەنجیگ لەناو تەمەن 19 ساڵان، کە لەناو ماڵەگەی لە جادەی سوق لە قەزای دەوایە

خوەی داسە سێدارە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: گەنجەگە دویای دەمەقاڵیگ وەرد باوگی خوەی کوشتیە، کە لەناو ژوور میوان ماڵەگە وەقەی سکەی پەردەی پەنجەرە خوەی داگەسە سێدارە، وتیش تەرمەگە ئەرا پزشک دادوەری بریا و لێکولینەوە لە رویداوەگە واز کریا.