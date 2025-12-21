دویەمە وەماوەی یەک هەفتە .. وەخوارکەفتن ماشینیگ لە پیەڵ شوعلە و کەفتن قوربانی

شەفەق نيوز- بەغداد

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە کوشیان دوو کەس و زەخمداری کەسیگ لە ئەنجام وەخوارکەفتن ماشینیگ لەبان پیەڵ شوعلە لە بەغدای پایتەخت.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: پیاو و ژنیگ گیانیان لەدەسدان، و ژنیگیش زەخمدار بوی، لە ئەنجام وەخوارکەفتن ماشینیگ لەبان پیەڵ شوعلە لە بەغداد.

وتیش: رویداوەگە لەوەر تونی رانین و لەسدەرچگن ماشینەگە بویە، و دیاری کرد کە بڕیگ پویل لەناو ماشینەگە پەیا کریا نزیک هەفت ملیۆن دینار عراقی بویە.

لە ١٥ی ئی مانگە سەرچەوەیگ ئەمنی خەوەردا لە کوشیان پیاییگ لە ئەنجام وەخوارکەفتن ماشینەگەی لەبان پیەڵ شوعلە خوەرئاوای بەغداد پایتەخت، ئەوەیش لەوەر تەم.