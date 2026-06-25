دویەم لە ماوەی 72 ساعەت.. کپەوکردن ئاگر تانکەریگ سزەمەنی لە ناوڕاس ئەنبار (وینە)
شەفەق نیوز ـ ئەنبار
تیمیگ وەرگیری شارستانی لە ئەنبار، ئمڕوو پەنجشەممە، توەنست ئاگریگ کپەوبکەێد کە لە تانکەریگ سزەمەنی هیزگردوێد لەبان جادەی بازرگانی ناوڕاس شار رەمادی.
وەڕێوەبەراەتی وەرگیری شارستانی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، ئاگر لە تانکەریگ هیزگرد لە جادەی "المستودع" ناوڕاس شار رومادی ناوەن پارێزگای ئەنبار، تیمەیلی توەنست کنترۆل ئاگرەگە بکەێد و نواگیری بکەێد لە چگنی ئەرا دوکانەیل بازرگانی دەوروگەردی.
دووپاتکرد، رویداوەگە زەرد مادی رەسانییە وە تانکەرەگە، وەبی کەلەمەداریی مرۆیی..
یەیش دویای سێ رووژ تێد لە رویداویگ هاوشیوە کە تیمەیل وەرگیری شارستانی لە ئەنبار توەنستن کۆنترۆل ئاگریگ بکەن کە لە تانکەریگ لەناو وێستگەی سزەمەنی هیزگرد لە شار رەمادی.