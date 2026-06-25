‏دویەم لە ماوەی 72 ساعەت.. کپەوکردن ئاگر تانکەریگ سزەمەنی لە ناوڕاس ئەنبار (وینە)

شەفەق نیوز ـ ئەنبار

‏تیمیگ وەرگیری شارستانی لە ئەنبار، ئمڕوو پەنجشەممە، توەنست ئاگریگ کپەوبکەێد کە لە تانکەریگ سزەمەنی هیزگردوێد لەبان جادەی بازرگانی ناوڕاس شار رەمادی.

‏وەڕێوەبەراەتی وەرگیری شارستانی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، ئاگر لە تانکەریگ هیزگرد لە جادەی "المستودع" ناوڕاس شار رومادی ناوەن پارێزگای ئەنبار، تیمەیلی توەنست کنترۆل ئاگرەگە بکەێد و نواگیری بکەێد لە چگنی ئەرا دوکانەیل بازرگانی دەوروگەردی.

‏ دووپاتکرد، رویداوەگە زەرد مادی رەسانییە وە تانکەرەگە، وەبی کەلەمەداریی مرۆیی..

‏یەیش دویای سێ رووژ تێد لە رویداویگ هاوشیوە کە تیمەیل وەرگیری شارستانی لە ئەنبار توەنستن کۆنترۆل ئاگریگ بکەن کە لە تانکەریگ لەناو وێستگەی سزەمەنی هیزگرد لە شار رەمادی.

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