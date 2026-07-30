‏دویەم لە ماوەی ساعەتیگ. ئاگر رییگ لە سەڵاحەدین بەسێد و 3 کەس زەخمداربوود (ڤیدیۆ)

شفق نيوز- صلاح الدين

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە سەڵاحەدین، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە بەسیان ری گشتی ناوەین قەزای بێجی و شار تکریت وە مدوو هیزگردن ئاگر لە بارهەڵگریگ سزەمەنی کە بویەسە مدوو تەقیانی لە ناوچەی ئەلبوو تەعمە، لە ئەنجام سێ کەس زەخمداربوی.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "رویداوەگە وە هیزگردن ئاگر لە بارهەڵگرەگە مەوقەی ریکردنی دەسوەپیکردیە لەبان ری گشتی، وەرجە ئەوەگ ئاگرەگە ئەرا گشت بارهەڵگرەگە بچوود و بوودە مدوو تەقینەوە، رویداوەگە بویەمدوو بەسیان ری وە تەواوی لەنوای هامشوی ماشینەیل".

‏وتیش، "تەقینەوەگە سێ کەس زەخمدارکرد کە لە نزیک رویداوەگەبوین، ئەرا چارەسەرکردن کلکریانە خەستەخانە، تا ئیسە جویر زەخمداریان وە هویردی نەزانریاس".

‏دیاریکرد، بەرزەوبوین بلویزەی ئاگر و دویکەل خەس ئەنجام سزیان بارهەڵگرەگە هیشت هێزەیل ئەمنی ئاخڵەی ئەمنی لە دەوروگەرد ناوچەگە بدەن نواگیری لە نزیکەوبوین هاوڵاتیەیل وماشینەیل کریا ئەرا بیوەییان، تا کۆتایی هاتن وە کارەیل کپەوکردن.

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