دویەم لە ماوەی ساعەتیگ. ئاگر رییگ لە سەڵاحەدین بەسێد و 3 کەس زەخمداربوود (ڤیدیۆ)
شفق نيوز- صلاح الدين
سەرچەوەیگ ئەمنی لە سەڵاحەدین، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە بەسیان ری گشتی ناوەین قەزای بێجی و شار تکریت وە مدوو هیزگردن ئاگر لە بارهەڵگریگ سزەمەنی کە بویەسە مدوو تەقیانی لە ناوچەی ئەلبوو تەعمە، لە ئەنجام سێ کەس زەخمداربوی.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "رویداوەگە وە هیزگردن ئاگر لە بارهەڵگرەگە مەوقەی ریکردنی دەسوەپیکردیە لەبان ری گشتی، وەرجە ئەوەگ ئاگرەگە ئەرا گشت بارهەڵگرەگە بچوود و بوودە مدوو تەقینەوە، رویداوەگە بویەمدوو بەسیان ری وە تەواوی لەنوای هامشوی ماشینەیل".
وتیش، "تەقینەوەگە سێ کەس زەخمدارکرد کە لە نزیک رویداوەگەبوین، ئەرا چارەسەرکردن کلکریانە خەستەخانە، تا ئیسە جویر زەخمداریان وە هویردی نەزانریاس".
دیاریکرد، بەرزەوبوین بلویزەی ئاگر و دویکەل خەس ئەنجام سزیان بارهەڵگرەگە هیشت هێزەیل ئەمنی ئاخڵەی ئەمنی لە دەوروگەرد ناوچەگە بدەن نواگیری لە نزیکەوبوین هاوڵاتیەیل وماشینەیل کریا ئەرا بیوەییان، تا کۆتایی هاتن وە کارەیل کپەوکردن.