دویەم جارە لە ئەنبار.. دەسگیرکردن توومەتبارەیل سەنین دەنگ لە نزیک بنکەی هەڵوژاردن
شەفەق نیوزـ ئەنبار
سەرچەوەیگ ئەمنی لە ئەنبار، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە دەسگیرکردن توومەتبارەیلیگ کە دەنگ هەڵوژاردن سەننە لە قەزای حەبانییە.
ەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "هێزەیل ئەمنی توومەتبارەیلیگ دەسگیرکردن دەنگ هەڵوژاردن ناو مەکتەو ئەلخالدیە سەننە، و رێکارەیل یاسایی وەرانوەریان وەردەوامە".
وتیش "هێزەیل ئەمنی وەردەوامن لە چەودێریکردن بنکەیل دەنگداین ئەرا نواگیری لە هەر ساختەکاریگ هەڵوژاردن".
وەرجەیە، سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای ئەنبار، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا هێزەیل ئەمنی کۆمەڵیگ دەسگیرکردنە کە کارەیل سەنین و فروشتن دەنگ هەڵوژاردن پەنجامدانە لە نزیک بنکەی "الأمجاد" لە شار رومادی.