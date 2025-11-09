‏دویەم جارە لە ئەنبار.. دەسگیرکردن توومەتبارەیل سەنین دەنگ لە نزیک بنکەی هەڵوژاردن

شەفەق نیوزـ ئەنبار

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە ئەنبار، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە دەسگیرکردن توومەتبارەیلیگ کە دەنگ هەڵوژاردن سەننە لە قەزای حەبانییە.

‏ەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "هێزەیل ئەمنی توومەتبارەیلیگ دەسگیرکردن دەنگ هەڵوژاردن ناو مەکتەو ئەلخالدیە سەننە، و رێکارەیل یاسایی وەرانوەریان وەردەوامە".

‏وتیش "هێزەیل ئەمنی وەردەوامن لە چەودێریکردن بنکەیل دەنگداین ئەرا نواگیری لە هەر ساختەکاریگ هەڵوژاردن".

وەرجەیە، ‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای ئەنبار، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا هێزەیل ئەمنی کۆمەڵیگ دەسگیرکردنە کە کارەیل سەنین و فروشتن دەنگ هەڵوژاردن پەنجامدانە لە نزیک بنکەی "الأمجاد" لە شار رومادی.