دوێەتە ناخاڵەیگ وە لە سێدار،ەداین خوەی کۆتایی وە ژیان خوەی هاورد لە بەغدا
2025-10-01T15:50:12+00:00
شەفەق نیوز ـ بەغدا
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئیوارەی ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە خوەیکوشتن دویەتیگ ناخاڵە لەناو ماڵ خوەیان لە بەغدا وە هووکار نادیاریگ.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "ناخاڵەیگ لەداڵگبوی 200 لەر هەڵواسین خوەی وە پەت هەڵواسیایگ وە قەواسەی وتاق خوەیکوشتیە لە ناوچەی فەزیلیە لەناوڕاس بەغدا، هووکار خوەیکوشتنەگەی نادیارە".
وتیش "هێزەیل ئەمنی رویکردنەس شوین رویداوەگە تەرمەگە ئەرا پزیشک دادوەری کلکردنە تا رێکارەیل یاسایی ئەرای تەواوبکەن و لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە وازکریا".