دویەتیگ لە بەغداد خوەی دەێدە سێدارە

شەفەق نيوز- بەغداد

سەرچەوەیگ ئەمنی لە بەغداد، ئمڕوو جمعە، خەوەردا لە خوەیکوشتن دویەتیگ وەسێدارەدان لەناو ماڵەگەی لە خوەرھەڵات بەغدای پایتەخت، وەبی زانستن مدووەیل.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: دویەتەگە کە خوەیکوشتیە لەداڵگبوی ساڵ 2005 بویە، و و لەچک سەر وەقەی پەنکەی قەواسەی ماڵەگەی لە نزیک بازار (ميت) لە ناوچەی بەلەدیات خوەرھەڵات بەغداد خوەی داسە سێدارە وەبی زانستن مدووەیل خوەیکوشتنی.

وتیش: پولیس رەسیە شوین رویداوەگە و تەرمەگە ئەرا پزشک دادوەری کلکردن و لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە واز کریا.