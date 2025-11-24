دویەتیگ بیس ساڵان لە موسڵ خوەی دەێدە سێدارە

شەفق نيوز- نەینەوا

سەرچەوەیگ ئەمنی لە نەینەوا، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە خوەیکوشتن دویەتیگ لەناو ماڵەگەی خوەی، لە رویداویگ کە ولەەەر ناکۆکیەیل خیزانی لە پارێزگاگە دووارەو بوود.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: کادرەیل پزشکی و لایەنەیل ئەمنی خوەیکوشتن دویەتیگ لە تەمەن 21 ساڵان توومار کردن، ئەوەیش لەناو ماڵەگەی خوەی لە گەڕەک سۆمەر لە دیم راس موسڵ، وتیش: زانیاریەیل سەرەتایی نشان دەن کە دویەتەگە وە سێدارە خوەی کوشتگە.

وتیش: زانیاریەیل سەرەتایی کە خیزانەگە باسی کردن نشان کەن کە کێشەی خیزانی بویە وەرجە رویداوەگە، وتیش: تەرمەگە ئەرا پزشک دادوەری بریا و لێکولینەوە ئەرا رەسین وە بندروس رویداوەگە واز کریا.