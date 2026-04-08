دویای 40 رووژ لە وسیان.. عراق دووارە ئاسمانی لەڕوی جویلەی فرۆکەوانی واز کەێد

دەسەڵات فڕۆکەوانی مەدەنی عراقی، ئمڕوو چوارشەممە، وازکردن ئاسمان عراقی و گشت فڕۆکەخانەیل ئەرا جویلەی گەشتە ئاسمانییەیل راگەیان.

بەنکین رێکانی، سەرۆک دەسەڵات فڕۆکەوانی مەدەنی عراقی وە وەکالەت، لە بڵاوکریایگ لەبان "فەیسبووک"، کە ئاژانس شەفەق نیوز چەودیاری کردیە وت، کە "ئاسمان و گشت فڕۆکەخانەیل عراقی لە ئمڕووەو واز کریەن".

دەسەڵات فڕۆکەوانی مەدەنی، لە بەیاننامەیگ کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، وازکردن ئاسمان عراقی ئەرا جویلەی گەشتە ئاسمانییەیل لە ئمڕووەو راگەیان، ئەوەیش دویای جیگیربوین رەوشەگە و گلەوخواردنی ئەرا بار ئاسایی خوەی.

وتیش ئی ریکارە دەێد ئەرا دەسەوکارەوبوین گشت گەشتە ئاسمانییە مەدەنییەیل، کە رەدبوین و فڕین و نیشتنەوە لە فڕۆکەخانەیل عراقی گرێدەو وەپەی رێنمایی و یاسا پەسەنکریاگەیل.

هەرلیوا دەسەڵات فڕۆکەوانی، وەپەی بەیاننامەگە، دووپات لە پابەندبوین تەواوی کرد وە جیوەجیکردن بەرزترین ستانداردەیل بیوەیی و ئاسایش ئاسمانی وە هەماهەنگی وەردەوام وەگەرد رێکخراوە ناودەوڵەتییە پەیوەندیدارەیل تا دڵنیایی ئاسانی و کارایی جویلەی گەشتە ئاسمانییەیل بکەێد.

ئی بڕیارە دویای وسانن جویلەی گەشتە ئاسمانییەیل لە ئاسمان عراقی تێد کە نزیکەی 40 رووژ کیشا، لە بنەمای ئەو گرژییە ئەمنییەیلە کە ناوچەگە وەخوەی دی، لە ئەنجام جەنگ لە خوەرهەڵات ناوڕاس لەناوەین ئەمریکا و ئیسرائیل لە لایەکیگەو، و ئیران لە لایەکی ترەکەو، و ئەو رخباریەیلە کە وەگەردی بوین لەبان بیوەیی گەشتە ئاسمانییەیل.