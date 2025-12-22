دویای 15 رووژ.. پۆلیس نەجەف دویەتیگ رفیاگ لە دیوانیە ئازادکەێد
شەفەق نیوز ـ نەجەف
فەرماندەیی پۆلیس پارێزگای نەجەف، ئمڕوو دووشەممە، ئازادکردن دویەت رفیایگ راگەیان لە دیوانیە لەدویای رفاننی ماوەی 15 رووژ.
فەرماندەییەگە لە بەیاننامەیگ رەسیەئاژانس شەفەق نیوز وت "زانیاری رەسی لە رفانن هاوڵاتیگ وەگەر ئەگەر ئەوەگ ها لە قەزای کوفە".
وتیش "ٚٓمەفرەزەی دژە تاوانەیل کوفە دەسکردە رێکارەل پێویست، توەنست لەماوەی 48 ساعەت لە رەسین زانیاریەگە و لەدویای وەرگردن رەزامەنی دادگا ماڵ توومەتبار وشکنین بکەێ لە ناحیەی عەباسیە، و دویەتە رفیاگە وە بیوەیی ئازادبکەن، توومەتبارەیل وەپای مادەی 421 یاسای سزاداین دەسگیربکەن".
دیاریکرد "توومەتبارەیل وەلایەن دادگای لێکوڵینەوەی عەباسیە بەندکریانە، و رێکارەیل یاسایی وەرانوەریان تەواوبوی " وتیش"دویەتەگە ماوەی 15 رووژە رفیاگە".