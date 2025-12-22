‏دویای 15 رووژ.. پۆلیس نەجەف دویەتیگ رفیاگ لە دیوانیە ئازادکەێد

شەفەق نیوز ـ نەجەف

‏فەرماندەیی پۆلیس پارێزگای نەجەف، ئمڕوو دووشەممە، ئازادکردن دویەت رفیایگ راگەیان لە دیوانیە لەدویای رفاننی ماوەی 15 رووژ.

‏فەرماندەییەگە لە بەیاننامەیگ رەسیەئاژانس شەفەق نیوز وت "زانیاری رەسی لە رفانن هاوڵاتیگ وەگەر ئەگەر ئەوەگ ها لە قەزای کوفە".

‏وتیش "ٚٓمەفرەزەی دژە تاوانەیل کوفە دەسکردە رێکارەل پێویست، توەنست لەماوەی 48 ساعەت لە رەسین زانیاریەگە و لەدویای وەرگردن رەزامەنی دادگا ماڵ توومەتبار وشکنین بکەێ لە ناحیەی عەباسیە، و دویەتە رفیاگە وە بیوەیی ئازادبکەن، توومەتبارەیل وەپای مادەی 421 یاسای سزاداین دەسگیربکەن".

‏دیاریکرد "توومەتبارەیل وەلایەن دادگای لێکوڵینەوەی عەباسیە بەندکریانە، و رێکارەیل یاسایی وەرانوەریان تەواوبوی " وتیش"دویەتەگە ماوەی 15 رووژە رفیاگە".

