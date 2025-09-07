دویای 13 ساعەت کارکردن.. کۆتایی هات ئۆپراسیۆن رزگارکردن ئەو کەسەیلە لەژیر پیەڵ کەربەلا

شەفەق نیوز ـ کەربەلا

وەڕێوەبەرایەتی وەرگیری شارستانی کەربەلا، ئمڕوو یەکشەممە، کۆتایی وە ئۆپراسیۆنە مەیدانیەگەی هاورد کە زیاتر لە( 13) ساعەت وەبان یەک وەردەوام بوی، ئەرا لاوردن رمیاگەیل پیەڵ عتێشی و ئۆپراسیۆن قورتارکردن شمارەیگ لەو کەسەیلە گیرکردنە.

وەپای بەیاننامەیگ وەڕێوەبەرایەتیەگە، یەکیگ لە کارەیل ئالۆز و رخدارەیل گردەئەستۆی، لە ئەنجام توەنست (7) کەس وە زینگی درارێد لە کارکردن فرە سەختیگ هەمیش وەگەرد دراوردن دوو تەرم ، لەناوەین بارودۆخ سەختیگ و لەژیر پیەڵیگ کە بەرزیەگەی لە (یەک چارەک) مەتر بەرزتر نەوی، یەیش هیشت لە کەشیگ خنکنەر کاربکەن کە نزیکەوبوین لە رخداری و مردن.

