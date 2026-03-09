دویای ئەو رممە کە ماڵەیل لەرزان.. ئاشکراکردن سروشت ئەو تەقینەوەی گەورە لە بابل

شەفەق نيوز- بابل

شانەی قەیران راگەیانن لە بابل، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە کەفتن مووشەکیگ سەرچەوە نادیار وەبان ماڵیگ باشوور پارێزگاگە، دویای دەنگ رممەیگ کە ناوچەگە لەرزان.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز لە زوان شانەگە وت: زانیاریەیل سەرەتایی نشان دەن کە مووشەکیگ سەرچەوە نادیار کەفتیەسە بان ماڵیگ لە ناوچەی جەربوعیە باشوور بابل، کە رممەی گەورەیگ لەلیەو هەڵسیا لە ناوچە نزیکەیل ژنەفیا.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: لایەنەیل ئەمنی دەسکردن وە لێکۆڵینەوە ئەرا زانستن سروشت ئەو مووشەکە و لە چ لایەنیگەو وەشیاس، لە وەختیگ تا ئیسە زانیاری لەبان بڕ زەردەیل یا بویین زەخمداری نەڕەسیە.