‏دویای وسیان زیاتر لە دوو دەیە.. وێستگەی T1 ئامادەس ئەرا بارکردن و کلکردن نەفت خوەرئاوای عراق

‏شەفەق نیوز ـ ئەنبار

‏قائیمقام قەزای قائیم لە ئەنبار لە خوەرئاوای عراق، تورکی محەمەد، ئمڕوو سێشەممە، ئامادەییی وێستگەی T1ی ئەرا بارکردن و گواستنەوە نەفت خام وە تانکەر راگەیان، وە توانای کارکردن لە ناوەین 40 تا 50 هەزار بەرمیل لە رووژیگ، دویای ئەوەگ لە ساڵ 2003وە کارەیلی وسیا.

‏ محەمەد ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: تەواوبوین ئامادەییی وێستگەگە گام گرنگیگە ئەرا گورجەوکردن کەرت وزە لە ناوچەیل خوەرئاوا، و بەشداربوود لە پشتیونیکدن پرۆسەیل گواستنەوەی نەفت و وە هێزگردن جویلەی ئابووری لە قەزاگە.

‏ وتیش؛ دوارە خستنەوە کار وێستگەی T1 دویای زیاتر لە بیس ساڵ لە وسیان دەرفەت کار دابین کەێد و چالاکی خوەئیوەتکردن ئابووری و خزمەتگوزاریەیل پەیوەنیدارەیل کەرت نەفت هیزدەێد، دیاریکرد لایەنە پەیوەنیدارەیل ئامادەکاریەیل تەکنیکی و لۆجیستییە هەوەجەیل تەواوکردنە ئەرا دەسوەپیکردن پرۆسەی بارکردن و گواستنەوە نەفت خام وە تانکەر وەپای نەخشەی پەسەن کریاگ.

‏