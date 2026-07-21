‏دویای وسیان زیاتر لە دوو دەیە.. وێستگەی T1 ئامادەس ئەرا بارکردن و کلکردن نەفت خوەرئاوای عراق

‏دویای وسیان زیاتر لە دوو دەیە.. وێستگەی T1 ئامادەس ئەرا بارکردن و کلکردن نەفت خوەرئاوای عراق
2026-07-21T09:40:19+00:00

‏شەفەق نیوز ـ ئەنبار

‏قائیمقام قەزای قائیم لە ئەنبار لە خوەرئاوای عراق، تورکی محەمەد، ئمڕوو سێشەممە، ئامادەییی وێستگەی T1ی ئەرا بارکردن و گواستنەوە نەفت خام وە تانکەر راگەیان، وە توانای کارکردن لە ناوەین 40 تا 50 هەزار بەرمیل لە رووژیگ، دویای ئەوەگ لە ساڵ 2003وە کارەیلی وسیا.

‏ محەمەد ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت:  تەواوبوین ئامادەییی وێستگەگە گام گرنگیگە ئەرا گورجەوکردن کەرت وزە لە ناوچەیل خوەرئاوا، و بەشداربوود لە پشتیونیکدن پرۆسەیل گواستنەوەی نەفت و وە هێزگردن جویلەی ئابووری لە قەزاگە.

‏ وتیش؛ دوارە خستنەوە کار   وێستگەی T1 دویای زیاتر لە بیس ساڵ لە وسیان دەرفەت کار دابین کەێد و چالاکی خوەئیوەتکردن ئابووری و خزمەتگوزاریەیل پەیوەنیدارەیل  کەرت نەفت هیزدەێد، دیاریکرد لایەنە پەیوەنیدارەیل  ئامادەکاریەیل تەکنیکی  و لۆجیستییە هەوەجەیل تەواوکردنە ئەرا دەسوەپیکردن پرۆسەی بارکردن و گواستنەوە نەفت خام وە تانکەر وەپای نەخشەی پەسەن کریاگ.

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