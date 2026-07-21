دویای وسیان زیاتر لە دوو دەیە.. وێستگەی T1 ئامادەس ئەرا بارکردن و کلکردن نەفت خوەرئاوای عراق
شەفەق نیوز ـ ئەنبار
قائیمقام قەزای قائیم لە ئەنبار لە خوەرئاوای عراق، تورکی محەمەد، ئمڕوو سێشەممە، ئامادەییی وێستگەی T1ی ئەرا بارکردن و گواستنەوە نەفت خام وە تانکەر راگەیان، وە توانای کارکردن لە ناوەین 40 تا 50 هەزار بەرمیل لە رووژیگ، دویای ئەوەگ لە ساڵ 2003وە کارەیلی وسیا.
محەمەد ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: تەواوبوین ئامادەییی وێستگەگە گام گرنگیگە ئەرا گورجەوکردن کەرت وزە لە ناوچەیل خوەرئاوا، و بەشداربوود لە پشتیونیکدن پرۆسەیل گواستنەوەی نەفت و وە هێزگردن جویلەی ئابووری لە قەزاگە.
وتیش؛ دوارە خستنەوە کار وێستگەی T1 دویای زیاتر لە بیس ساڵ لە وسیان دەرفەت کار دابین کەێد و چالاکی خوەئیوەتکردن ئابووری و خزمەتگوزاریەیل پەیوەنیدارەیل کەرت نەفت هیزدەێد، دیاریکرد لایەنە پەیوەنیدارەیل ئامادەکاریەیل تەکنیکی و لۆجیستییە هەوەجەیل تەواوکردنە ئەرا دەسوەپیکردن پرۆسەی بارکردن و گواستنەوە نەفت خام وە تانکەر وەپای نەخشەی پەسەن کریاگ.