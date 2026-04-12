‏دویای وسان فرەیگ.. فرۆکەیل سەونز چنە ئاسمان ئەرا گلەوداین عراقییەیل

‏شەفەق نیوز- بەغدا

‏کڕ ئاسمانییەیل عراق، ئمڕوو یەکشەممە، گەشتەیل گواستنەوەی گەشتیارەیل لە بەغداوە ئەرا دەلهی ئەنجام دا، جویر یەکەم گام وەرجە گەشتەیل ئەرا قاهیرە و عەممان و کوانزۆ.

‏نویسینگەی راگەیاندن وەزارەت گواستنەوە، لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: "کڕە ئاسمانییەیل عراق گەشتە ناودەوڵەتییەیل ئەرا گواستنەوەی گەشتیارەیل لە بەغداوە ئەرا نیودەلهی، ئمڕوو یەکشەممە ئەنجام دا، و لە دویای چەن گەشتیگ ئەرا قاهیرە و عەممان ئەنجام دەێد، و گەشتە ناوخۆییەیل لە رووژ جومعەی گوزەشتە بڕوار 2026/4/10 دەس وە پێ کردیە".

‏بەیاننامەگە وتیش: کرە ئاسمانییەیل عراق وازکردن ریگەیل گەشتکردن لە ناوەین بەغدا و گوانزۆ ئەرا چوارشەممەی ئایندە راگەیاندیە، و دیاریکرد دەوەپیکردن گەشتەیل لە ناو دیدگایگ کارکردن پوختە ئامانج لەلی گلەوداین چالاکی "فرۆکەی سەوز"ە وە شێوەیگ کەم کەم و بی رخداری.

