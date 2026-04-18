‏دویای هەفتەیگ گەردین.. پەیاکردن تەرم خنکیاییگ لەناو چەمیگ لە دیالە

شەفەق نیوز - دیالە

‏سەرچەوەیگ لە پۆلیس عراق، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە پەیاکردن تەرم کەسیگ کە نزیکەی هەفتەیگ وەرژە ئیسە لە چەم ناوچەی "الکتيبة" لە دەورگرد قەزای مەقدادیە لە باکوور خوەرئاوای دیالە خنکیاوێد.

‏سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: قوربانییەگە ئەندام بویە لە "سەرایا سەلام"، وەگەرد هاوڕێیەیلی ئەرا گەشت و سەیران چویەسە ئەو ناوچە و چادر کوتاوین، باوجی بڕیار دابوی لە چەمەگە مەلە بکەێد، وتیش؛ دویای چگنە ناو ئاوەگە بیسەروشوین بوود و تیمەیل پسپۆڕ فریاگوزاری دەس کردنە کارەیل گەردین وە وەردەوامی.

‏وتیش: هێزە ئەمنییەیل دویای پەیاکردن تەرمەگە و کلکردنی ئەرا فەرمانگەی پزیشک داد ئەرا تەواوکردن رێکارە یاساییەیل، کۆڵینەوە لە رووداوەگە واز کردنە.

‏لە لای خوەیەو، فەرماندەیی هێزەیل وەڵامدانەوەی خێرا لە بەیاننامەیگ دووپات کرد مەلەوانەیل (ضفادع بشرية) لە فەوجی "هەواڵگێری و کارە تایبەتییەیل"، تەرم ئەو گەنجە خنکیاگە کە ناوی (ئیبراهیم مەجید ئەلحوسێنی)یە لە ناحیەی سدوور لە پارێزگای دیالە پەیا کردن.