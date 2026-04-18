دویای هەفتەیگ گەردین.. پەیاکردن تەرم خنکیاییگ لەناو چەمیگ لە دیالە
شەفەق نیوز - دیالە
سەرچەوەیگ لە پۆلیس عراق، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە پەیاکردن تەرم کەسیگ کە نزیکەی هەفتەیگ وەرژە ئیسە لە چەم ناوچەی "الکتيبة" لە دەورگرد قەزای مەقدادیە لە باکوور خوەرئاوای دیالە خنکیاوێد.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: قوربانییەگە ئەندام بویە لە "سەرایا سەلام"، وەگەرد هاوڕێیەیلی ئەرا گەشت و سەیران چویەسە ئەو ناوچە و چادر کوتاوین، باوجی بڕیار دابوی لە چەمەگە مەلە بکەێد، وتیش؛ دویای چگنە ناو ئاوەگە بیسەروشوین بوود و تیمەیل پسپۆڕ فریاگوزاری دەس کردنە کارەیل گەردین وە وەردەوامی.
وتیش: هێزە ئەمنییەیل دویای پەیاکردن تەرمەگە و کلکردنی ئەرا فەرمانگەی پزیشک داد ئەرا تەواوکردن رێکارە یاساییەیل، کۆڵینەوە لە رووداوەگە واز کردنە.
لە لای خوەیەو، فەرماندەیی هێزەیل وەڵامدانەوەی خێرا لە بەیاننامەیگ دووپات کرد مەلەوانەیل (ضفادع بشرية) لە فەوجی "هەواڵگێری و کارە تایبەتییەیل"، تەرم ئەو گەنجە خنکیاگە کە ناوی (ئیبراهیم مەجید ئەلحوسێنی)یە لە ناحیەی سدوور لە پارێزگای دیالە پەیا کردن.