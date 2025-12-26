دویای چەن هەفتەیگ وەشوینکەفتن.. دەسگیرکردن توومەتباریگ مل گەنجیگ لە دیوانیە بڕیە

شەفەق نيوز- دیوانیە

فەرماندەیی پولیس دیوانیە، ئمڕوو جمعە، خەوەردا لە دەسگیرکردن توومەتباریگ وە تاوان کوشتن کە لە مانگ گوزەشتە تاوان کوشتن لە پارێزگاگە جیوەجی کردگە، ئەوەیش دویای هەفتەیلیگ لە تەقەلایل ئەمنی خەسیگ.

فەرماندەیی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: توومەتبارەگە لە رووژ هەفت لە مانگ گوزەشتە گەنجیگ کوشتیە، کە دویای ناکۆکییگ کەفتیەسە ناوەینیان ملی بڕیە و وەرەو شوین نادیاریگ وایە.

بەیاننامەگە وتیش: هیزەیل ئەمنی دویای رویداوەگە لە ماوەی هەفتەیل گوزەشتە دەسکردن وە لێکۆڵینەوە و توەنستن ئەو توومەتبارە دەسگیر بکەن.