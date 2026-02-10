‏دویای کەمکردن حاجیەیل لەری هشکایی.. قەیەغەکردن بردن مادەیل خوەراکی لەری دەروازەی عەرعەر

‏شەفەق نیوز - بەغدا

‏دەسەی باڵای حەج و عومرەی عراق، ئمڕوو سێشەممە، داوا لە کۆمپانیایەیل عومرە و گواستنەوە و عومرەکارەیل کرد پابەن بوون وە ڕێنمایی و یاسایەیل دەروازەی "عەرعەر" سعوودی، و هۆشداریش دا لە بردن هەر جویرە ماددەیگ خوەراکی یا "قەیەغەکریاگ" مەوقەی گەشتکردن.

‏لە ئاگادارییگ بەش عومرە لە دەسەگە کە ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفایکردیە، هاتگە: "دەسەگە داوا لە گشت خاوەن کۆمپانیایەیل عومرە و گواستنەوە کەێد کە هویچ جویرە ماددەیگ خوەراک یا ماددەی قەیەغەکریاگ وەرد خوەیان نەوەن، یەیش جویر پابەندبوین وە تەمێ و یاساگان شانشین سعودیە و گومرک عراق".

‏ دوپاتکرد، "هەر سەرپیچییگ کۆمپانیاگە وەرپرسیارەیەتیەگەی هەڵگرێد، جویر دویاکەفتن یا دەسوەبانگردن یا رێکارەیل پەیوەنیدار"، داواکرد "پابەندبوین وە ئاگاداریەگە تا دویرەوبکەفن لەهەر گیچەڵیگ".

