دویای کەمتر لە 24 ساعەت.. دەسگیرکردن کابرایگ وە توومەت ئاگردان دەرمانخانەیگ لە بەسرە

شەفق نيوز- بەسرە

پولیس پارێزگای بەسرە، ئمڕوو یەکشەممە، دەسگیرکردن توومەتباریگ وە سزانن دەرمانخانەیگ وە کەمتر لە 24 ساعەت دیاری تاوانەگە راگەیان.

پولیس لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: مەفرەزەیل دژە تاوان لە بەسرە، وە سەرپەرشتیاریی لیوا لەتیف عەبدولرەزا سەعد فەرماندەی پولیس پارێزگاگە توەنستن توومەتباریگ دەسگیر بکەن کە دەرمانخانەیگ سزانیە دویای تەقەکردن لەلی، لە ئەنجام ناکۆکییگ وەگەرد خاوەن ئەو دەرمانخانە.

وتیش: دویای دروسکردن تیمیگ ئەرا وەشوینکەفتن و گردەوکردن زانیاری، شوین توومەتبارەگە دیاری کریا و رەسیە دەسگیرکردنی.