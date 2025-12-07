دویای یەکلاییکردن تانەیل.. یەی گام مەنیە وەرەو پەسەنکردن ئەنجام هەڵوژاردن

شەفەق نیوز - بەغداد

حەبیب قوڕەیشی پسپۆڕ یاسایی و دەستووری، ئمڕوو یەکشەممە، گامە یاسایی و دەستوورییەیل دویای تەواوبوین وەدویاچگن دادوەری وە گشت تانەیل لە ئەنجام هەڵوژاردن لەلایەن کۆمیسیۆن هەڵوژاردن ئاشکرا کرد.

قوڕەیشی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "گام هاتگ کلکردن ئەنجامەیلە ئەرا دادگای باڵای فیدراڵی ئەرا پەسەنکردن، دویای ئەوەیگ کۆمیسیۆن دادوەری تەواوبیون وەدویاچگن وە تانەیل هەڵوژاردن راگەیەنێد، ئەنجامەیل ئەرا دادگای باڵای فیدراڵی کلکریەن ئەرا پەسەنکردن، دویاوەدوای یەیش سەرۆک کۆمار مەوقەی یەکەمین دانیشتن پەرلەمان ئەرا هەڵوژاردن سەرۆک پەرلەمان و جیگرەیلی دیاری کەێد".

ئەو پسپۆڕ یاساییە مەزەنە کرد کە دادگای فیدراڵی وەگەرد رەسین ئەنجامەیل پەسەن بکەێد، وتیش سەرۆک کۆمار مەوقەیگ دیاری کەێد تا دانیشتنەگە لە وەختیگ لەی ساڵە وەڕیەو بچوود.

وەرجەیە، دەسەڵات دادوەری هەڵوژاردن عراق، گشت 853 تانەگە یەکلایی کردگە کە لە دژ ئەنجام هەڵوژاردن توومار کریانە.

چەن رووژیگە گۆڕەپان سیاسی عراق چەوەڕی بڕیار کۆتایی کۆمیسیۆن باڵای سەروەخۆی هەڵوژاردن کەێد لەباوەت ئەو تانەیلە کە مەننەسەو.

کۆمسیۆن دەنگدان گشتی و تایبەت لە رووژەیل 9 و 11ی تشرین دویەم ئەنجامدا، لە چوارچیوەی خول شەشەم پەرلەمان عراق، لە چوارچیوەی ئەو پڕۆسە سیاسییە لە دویای ساڵی 2003 دامەزریا، لیستە شیعەیل 187 کورسی و لیستەیل سوننە 77 کورسی و لیستەیل کورد 56 کورسی وەدەس هاوردن.