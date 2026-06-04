‏دویای رەدکردن رز بەنزین.. ماشینیگ لەناو ویستگەی سزەمەنی ئاگر گرێد

شەفەق نیوز ـ سەڵاحەدین

‏ئمڕوو پەنجشەممە، ئاگر لە ماشینیگ هیزگرد لەناو وێستگەی سزەمەنی ئەلبوعەجیل باکوور پارێزگای سەلاحەدین، لەدویای رەسینی وە پەمپ بەنزین لەدویای ساعەتیل چەوەڕێکردن لە کرە درویژەیل نۆرەگردن، لەناوەین قەیران بەنزین کە وڵاتەگە وەخوەی دیەسێ.

‏سەرچەوەیگ لە وەڕێوەبەرایەتی وەرگیری شارستانی وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "ئاگر لەیەکیگ ماشینەیل ناو وێستگەی سزەمەنی ئەلبوعەجیل هیزگردیە، هیشتیە تیم وەرگیری شارستانی دەسوەجی بڕەسن و کۆنترۆل ئاگرەگە بکەن نواگیری بکەن لە چگنی ئەرا وێستگە و ماشینەیل ترەک".

‏وتیش "تیمەیل ئاگر کژەوکردن توەنستن ئاگرەگە کپەوبکەن لە ماوەی کوڵیگ و رێکار پێویست وەرگردن"، وتیش؛ رویداوەگە نەویە مدوو زەرد گیانی تەنیالە زەرد مادی وە ماشینەگە سنوورداربوی".

‏دیاریکرد، لایەنەیل پەیوەنیدار دەسکردنە وە لێکۆڵینەوە ئەرا ئاشکراکردن مدوو هیزگردن ئاگرەگە و چۆنیەتیەگەی.

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