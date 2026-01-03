‏دویای رویداوەگەی دەسدرویژیکردن.. "موای تای" دەرەیلی ئەرا راهێنان دویەتەیل بەسرە وە پەتی وازکەێد

شەفەق نیوز ـ بەسرە

‏یەکێتی لق موای تای بەسرە، ئمڕوو شەممە، راگەیان دەرەیل توومارکردن وە پەتی لە گشت هۆلەیل موایتای پارێزگاگە وازکریا، ئەرا ماوەی یەک مانگ تەواو، یەیش لەدویای رویداو دەسدرویژیکردن بڕیگ گەن وەبان دویەتیگ مەوقەی گردەوبوین ئەرا ئاهەنگ سەر ساڵ، رویداوەگەی مشتومڕ گشتی وەجی هیشت.

‏یەکێتی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، " وە لەوەرچەوگردن ئەو رخدارەیلیە دویەتەیل بەسرە لە ئمڕوو تویشی بوون، و جویر ئەرکیگ ئەخلاقی و وەرزشیمان ئەرا مقیەتیکردن و بەهێزکردنیان، راگەینیمن کە دەر ناونویسین دویەتەیل وەپەتی لە هۆڵەیل موای تای لە پارێزگای بەسرە ئەرا ماوەی یەک مانگ تەواو وازکرێد".

‏ئاشکراکرد دەسپیشەریەگە ئێ هۆڵەیلە گرێدەو "هۆڵ یانەی فاو ئەکادیمیای ئەبی خەسیب (کاپتن موقتەدا)هۆڵ یانەی بەلەدیەی بەسرە (کاپتن عەلی محەمەد)هۆڵ یانەی قورنە (کاپتن فازڵ جەواد) هۆڵ یانەی ئیتیحاد (کاپتن سەلام - لاماسۆ جیم) هۆڵ یانەی خەلیج / هۆڵ جەنگاوەر (کاپتن مستەفا) هۆڵ یانەی خۆر / شوعەیبە (کاپتن عەبدوڵڵا) هۆڵ یانەی بەحری / ئەکادیمیای یانەی بەحری (کاپتن فوئاد سالم) هۆڵ یانەی مەدینە (کاپتن حەسەن حاوی) هۆڵ یانەی ئەبی خەسیب / ئەکادیمیای ئەبی خەسیب (کاپتن ئەکرەم)"

‏یەکێتییەکگ دووپاتکرد بڕیارەگە دویای رێککەفتن وەرد راهێنەرەیل بەرێز تێد، وەمەبەست پاڵپشتیکردن دویەتەیل و بەرزەوکردن توانایەیلیان ئەرا وەرگیریکردنلەخوەیان و بونیاتنان متمانە وەخوەی بوینیان".

