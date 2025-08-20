دویای رسوابوین خیانەتکاریی.. شوییگ لە تکریت ژنەگەی خوەی سزنێد

شەفەق نيوز– سەڵاحەدین

شار تکریت، ئمڕوو چوارشەممە، تاوانیگ دڵتەزن توومار کرد، دویای ئەو کە پیاییگ نەفت چەرمگ رشانە مل ژنەگەی خوەی و ئاگری دا، کە تویش سزیان سەختیگ هات لە پلەی سێیەم.

سەرچەوەیگ پزشکی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ژنەگە وە زەخمەیل سەختیگ ئەرا خەسەخانەی گشتی تکریت بریا، کە شوینەیل فرەیگ لە لەشی سزیا، و هیمان لەژیر چەودیاریکردن هویرد خەفتیە، وەگەرد تەقەلای پزشکەیل ئەرا رزگارکردنی.

یەکیگ لە کەسوکارەیل ژنەگە وەناو ریم، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: شویەگە وەناو (س. م.) نەفت چەرمگ رشانە مل ژنەگەی لەناو ئاشخانەی ماڵەگە لە شار تکریت، و ئاگری دا، و وەرەو شوین نادیاریگ وای، و چوار مناڵ وەجی هیشت.

لەلای خوەییش، موسا عەبدوڵڵا چالاکوانە لە سەڵاحەدین، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئی تاوانە نشانەی رخباریگ هەڵگرێد ئەرا زیایبوین تونوتیژی خیزانی لەناو کۆمەڵگا، دیاری کرد کە رویداوەگە لەوەر ئەو. بویە کە ژنەگە زانستیە شویەگەی خیانەتی کەێد، و هەناێ لەڕویی وتیەسەی، یەیش سزانیەسەی.

لەلای خوەییش، عەباس جەیلی پسپۆڕ یاسایی. ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز: ئەو کردەوەی شویە وەگورەی یاسای عراقی تاوان دەسکردن وە کوشتنە، ئەگەر قوربانیەگە لە مردن قورتار بوی، و ئەگەریش مرد، تاوانەگە بوودە کوشتن، کە سزاگەی رەسێدە وەسێدارەدان یا زیندانیکردن هەمیشەیی.

رویداوەگە تویڕەیی فرەیگ لەناو خەڵک و چالاکوانەیل دروس کرد، کە پرسیار لە نەوین ئەو دەنگەیلە کەن کە وەرگری لە ماف ژنەیل کەن وەرانەور ئی کارەساتەیلە، و داوای سەختترین سزادان لەبان تاوانکار کردن.