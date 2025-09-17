دویای راپۆرتەیل شەفەق نیوز.. ریکارەیل زویوەزوی لەلایەن حکومەت ئەرا مقیەتیکردن دارەیل "ئەبو نواس" (وینە)

شەفەق نيوز- بەغداد

شارەوانی ناوچەی کەڕادە ناوڕاس بەغداد پایتەخت، بڕیگ لە ریکارەیل زویوەزوی جیوەجی کرد ئەرا مقیەتیکردن دارەیل جادەی ئەبو نواس، لە شوین پڕیگ لە ڕاپۆرتەیل ئاژانس شەفەق نیوز، کە هوشداری و ئاگاداری لە رخباری بڕین ئی دارەیل کویەنە کردن.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: شارەوانی رینماییگ سەختیگ دەرکرد وە قەیەغەکردن هەر تەقەلایگ ئەرا بڕین دارەیل وەپەی یاسایەیل مقیەتیکردن ژینگە و شوینە سەوزەیل.

وتیش: شارەوانی هەمیش تابلۆ لە قەی دارەیل نا کە هوشداری و هوشیاری کەن کە وەپەی یاسا مقیەتی کریانە.

وەرجەیە کەسەیلیگ خەڵک بەغداد لە قسەیلیان ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز باس رخیان کردن کە کارەیل وازکردن جادەی ئەبو نواس ناوڕاس پایتەخت ئەو دارە پیرەیلە لەناو بەێد لە کۆرنیش کە بوینەسە سویەی بەغداد و هچان خیزانەیل.