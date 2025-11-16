دویای دیالە.. نەینەوا دەوام مەکتەوەیل کەێدە پشوو

2025-11-16T05:31:35+00:00

شەفق نيوز - نەینەوا 

عەبدولقادر دخیل پارێزگای نەینەوا، بڕیار پەکخستن دەوام فەرمی ئمڕوو یەکشەممە دا لە گشت مەکتەوەیل پارێزگاگە لەوەر رفتی واران.

دخیل لە بەیاننامەیگ وت: دەوام فەرمی پەکخریا تا ری وە کادرەیل خزمەتگوزارییەیل لە شارەوانی و ئاوەڕۆی واز بوود کار ئەرا چارەکردن لافاوەیل ناو دووڵ و جادەیل بکەن.

دویەکە شەممە، وەڕیەوبەرایەتی پەروەردەی دیالە پەکخستن دەوام فەرمی لە گشت مەکتەوەیل پارێزگاگە راگەیان، ئەوەیش لەوەر ئەو وارانەیلە کە لە پارێزگاگە واریە.

