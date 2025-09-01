دویای داوەزیان پلەی گەرمی کۆتایی وە کەمەوکردن دەوام لە دوو پارێزگا هات

شەفەق نیوز ــ زیقار/ دیالە

سەرۆک ئەنجومەن پارێزگای زیقار، عەزە عودە ئەلناشی، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان کارکردن وە بڕیار کەمەوکردن ساعەتیگ لە دەوام فەرمی لە فەرمانگە حکومیەیل ناو پارێزگاگە کۆتایی هات لە دویای نەمەنن شەپوول بەرزەوبوین پلەی گەرمی.

وەپای فەرمانیگ فەرمی کە لە وەزارەتەگە دەچگە و وە ئاژانس شەفەق نیوز رەسیە، لە رووژ ئمڕوو دووشەممەو دەوام فەرمی گلەوخوەد ئەرا بار ئاسایی خوەی، دووپاتکرد کە بایەت گشت فەرمانگەیل پابەن بوون وە وەختەیل دیاریکریاگ.

لای خوەیەو، حکومەت ناوخوەی دیالە لە بەیاننامەی کولیگ رەسیە ئاژانسەگە راگەیان، بڕیارکەمەوکردن دەوام فەرمی لە فەرمانگەیل پارێزگاگە کۆتایی وەپی هات لە دویای کۆتایی هاتن وە مانگ ئاب.