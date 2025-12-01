دویادویای پاییز.. واران و سەردی دەسوەپی کەێد

شەفق نيوز- بەغداد

نەخشەیل کەشوهەوا نشان دەن کە هەفتەیگ لە بانوخوارکردن پلەی گەرمی و نمە وارانیگ لە بەشیگ ناوچە چەوەڕی کەێد، جویر ئامادەکاری ئەرا هەفتەی ئایندەی پڕ لە واران رفت.

وەگورەی داتایەیل دەسەی کەشناسی عراق، لە ئمڕووەو تا جمعە پلەی گەرمی بانوخوار کەێد، و ئاسمان ئەور تا نیمچە ئەورە، و لە بەشیگ لە پارێزگایەیل جاروبار رووشنە، وەگەرد نمە وارانیگ لە بەشیگ لە ناوچەیل.

ئمڕوو دووشەممە، بەرزترین پلەی گەرمی مەزن رەسێدە 30 پلەی سەدی لە زیقار، و خوارترین پلەی گەرمی مەزن لە سلێمانی رەسێدە 20 پلەی سەدی، و سوو لە چەن ناوچەیگ گەرمی 6 پلە داوەزێد، و بەسرە لە گشتی بەرزترە وە 25 پلەی سەدی و لە سلێمانی و دهۆک رەسێدە 18 پلەی سەدی.

وەگەرد تەواوبوین ئی هەفتەی رۆتینیە، لە هەفتەی ئایندەت لە ڕووژ شەممەو دەسکەێد وە واران رفتیگ، کە گشت ناوچەیل عراق گرێدەو، وەگەرد داوەزیان پلەی گەرمی وەتایبەت لە ناوچەیل باکوور و خوەرئاوای عراق، لە ئەنجام ئەو واران رفتە، و ناوچەیل باشوور و باشوور خوەرھەڵات لە بەشە گەرمەگە مینن.

وەگورەی مەزەنەیل، عراق چەوەڕی پەڵەی ئەور فرەیگ کەێد، لە رووژ شەممەو دەسوەپی کەێد و وەگشتی نەخشەیل نشان دەن کە عراق چەوەڕی زمسانیگ وارانی کەێد.