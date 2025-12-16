دويای 35 ساڵ دابڕیان.. فرۆکەخانەی بەغداد پیشوازی لە یەکەمین فڕۆکەی ئەوروپی کەێد

شەفەق نيوز- بەغداد

وەزارەت گواستنەوەی عراق، ئمڕوو سێشەممە، نیشتنەوەی یەکەمین فرۆکەیل ئەوڕوپی لەناو فڕوکەخانەی ناودەوڵەتی بەغداد راگەیان، ئەوەیش دویای 35 ساڵ لە دابڕیان.

وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئی کاروانە دویای رەنجەیل وەردەوامیگ هات کە رەسیە ئەنجام ئامادەکردن خوازینەیل وەکارخستن و هونەری و ئەمنی، و بەرزەوکردن ئامادەیی ژیرخانەیل فرۆکەخانەیل عراق، وەشیوەیگ وەگەرد پەیمانیەیل ناودڵەتی لە فرۆکەخانەیل ئەوروپی بگونجێد، دووپاتیش کرد کە وەکارخستن کاروانەگە لەبان کڕ بەغدا - ئەسینا - بەغداد لەناو خشتەی دوو کاروان لە هەفتە، وەگەرد توانای زیایکردن شمارەی کاروانەیل لە بانان.

وتیش: کاروانەگە وەلایەن کۆمپانیای Aegean Airlinesی یۆنانی وەکار خریا تا بوودە یەمەن کاروان ئاسمانی ئەوروپی لە بەغداد نیشێدەو لە ماوەی زیاتر لە سێ دەیە، ئەرا گلەوخواردن عراق ئەرا ناو نەخشەی فرۆکەوانی ئەوروپی.