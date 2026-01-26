دويای پەسەنکردن مالیکی.. دەسکریا دانوسەنین بەشەوکردن کابینەی وەزارەتەیل

شەفەق نيوز- بەغداد

چوارچیوەی هەماهەنگی، دەسکرد وە دانوسەنین ئەرا دروسکردن حکومەت هاتگ، و بەشەوکردن کابینەیل وەزارەتی، وەگورەی شایستەی دەنگەیل هەڵوژاردن، ئەوەیش دویای کاندیدکردن نووری مالیکی سەرۆک هاوپەیمان دەوڵەت یاسا ئەرا پۆست سەرۆک وەزیرەیل نوو.

موقداد خەفاجی نوینەر فراکسیۆن حقوق لە پەرلەمان، ئمڕوو دووشەممە، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: چوارچیوەی هەماهەنگی گەورەترین فراکسیۆنە لەناو پەرلەمان، و ماف خوەیە مالیکی ئەرا پۆست سەرۆک وەزیرەیل کاندید بکەێد، دیاری کرد کە ئەو سەروک کۆمارە کە هەڵوژیەێد ئەرکدار مالیکی وە دروسکردن حکومەت هاتگ کەێد.

خەفاجی وتیش: مالیکی تویش سەختیەیل فرەیگ تیەێد، لەلییان ئی رەوشەیل ئیسە لە عراق و ناوچەگە، و سەختیەیل ئەمنی، و قەیران ئابووری، وەلێ توەنێد لە ماوەی دەستووری دیاریکریای حکومەت دروس بکەێد.

وتیش: دانوسەنین لەناو و دەیشت چوارچیوەی هەماهەنگی هەس ئەرا دروسکردن حکومەت هاتگ، و بەشەوکردن کابینەیل وەزارەتی وەبان فراکسیۆنەیل لە حکومەت وەگورەی شایستەی سیاسی.

چوارچیوەی هەماهەنگی، رووژ شەممە گوزەشتە، نووری مالیکی سەرۆک هاوپەیمان دەوڵەت یاسا و سەرۆک وەرین حکومەت عراق کاندید کرد ئەرا پۆست سەرۆک وەزیرەیل هاتگ.

بڕیارە سوو سێشەممە، پەرلەمان عراق دانیشتن هەڵوژاردن سەرۆک کۆمار ئەنجام دەێد، تا ئەرکدار کاندید گەورەترین فراکسیۆن بکەێد وە دروسکردن حکومەت.