دوو کوشیاگ لە جەنگیگ چەکداری لە میسان و پلیس تاوانبارەگە دەسگیر کەێد

شەفەق نیوز - میسان

سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای میسان، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە کوشیان دوو کەس لەوەر قومیان جەنگیگ چەکداری سەخت کە لەوەر ناکۆکییەیل خیزانی وەرین لە ناوچەی گەڕەک فەرمانبەرەیل لە ناوەند پارێزگاگە رۊ داگە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: هیزیگ ئەمنی دەسوەجێ دەور شوین رووداوەگە گرد، و تەرم قوربانییەیل ئەرا فەرمانگەی پزیشک دادوەری برد، لە وەختیگ تۊەنست تاوانبارەگە (کە لە دەیەی سێیەم تەمەنییە) گیر بارێد و دەسگیری بکەێد وەرجە ئەوەگ بتۊنێد بواێد.

لەلای خوەییش، فەرماندەیی پولیس پارێزگای میسان لە بەیاننامەیگ دووپات کردە کە تاوانکارەگە دەسگیر کریاس و کەس وەبان ئەو چەکەیشە کە لە تاوانەگە وەکار هاتیە نریاس.

بەیاننامەی پولیسە دیاری کرد کە مەفرەزەیل پولیس "کەرامە" دەس کردنە ریکارەیلیان رۊدان رووداوەگە کە لەبان ناکۆکییگ دارای لەناوەین ئەندامەیل یەک خیزان بویە، ز رویداوەگە بویەسە هووکار کوشیان یەکیگ لە لایەنەیل لەوەرانوەر ماڵ تاوانبارەگە، لە وەختیگ دەسگیرکریایەگە رەوانەی لایەنە تایبەتمەنەیل کریا ئەرا تەواوکردن ریکارەیل یاسایی.