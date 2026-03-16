دوو گورز ئاسمانی وەبان بارەگایگ حەشد شەعبی لە نەینەوا

شەفەق نيوز- نەینەوا

سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای نەینەوا، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە زەخمداربوین سێ ئەندام حەشد شەعبی لە ئەنبار گورزیگ ئاسمانی وەبان تانکیەیل سزەمەنی لەناو دامەزراوەیگ پیشەسازی نزیک بەنداو بادوش باکوور شار موسڵ.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: دوو گورز ئاسمانی مەزەنە کریەێد و فرۆکە بویە، شەوەکی ئمڕوو، پەلامار تانکیەیل سزەمەنی بارەگای لیوای 21 حەشد شەعبی دان لەناو دامەزراوە جابر بن حەيان نزیک ناوچەی بەنداو بادوش، دیاری کرد کە ئەو پەلامارە بویە مدوو زەخمداری سێ ئەندام حەشد شەعبی.

وتیش: تیمەیل وەرگری شارستانی و فریاکەفتن و بەڵگەیل تاوانی رەسینە شوین رویداوەگە، و زەخمدارەیل ئەرا خەسەخانەی جمهوری لە موسڵ بریان.

سەرچەوەگە وتیش: ئەو پەلامارە بویە مدوو زەرەدەیل دارایی و سزیان تانکیەیل سزەمەنی بەنزین و گاز شل، تا تیمەیل وەرگری شارستانی کپیەو کردن.