دوو ژن هاناویان .. هەواڵگری سەربازی 7 تیرۆرست لە نەینەوا دەسگیر کەێد
2025-08-22T08:42:04+00:00
شەفەق نيوز - بەغداد
وەڕیەوبەرایەتی هەواڵگری سەربازی لە وەزارەت وەرگری عراق، ئمڕوو جمعە، خەوەردا لە دەسگیرکردن 7 داواکریای وەگورەی مادەی چوار دژە تیرۆر لە پارێزگای نەینەوا راگەیان.
وەڕیەوبەرایەتیەگە لە بەیانامەیگ وت: ئەندامەیلی توەنستن 7 تیرۆرست لە ناوچەیلیگ جیاجیا لە پارێزگای نەینەوا دەسگیر بکەن، دووانیان ژنە بوینە.
وەگورەی بەیاننامەگە، ئەو کەسەیلە یاداشت دەسگیرکردن وەگورەی مادەی (1/4) لە یاسای دژە تیرۆر دەسگیر کریانە، کە وەشیوەیگ فەرمی دریانە دەس لایەنەیل پەیوەندیدار.