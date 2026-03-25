دوو پەلامار ئاسمانی وەبان دوو خاڵ وشکین ئەمنی لە قائیم خوەرئاوای ئەنبار
قایمقام قەزای قایم، تورکی محەمەد، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان خاڵ وەشکین مەشاریع لە قەزاگە کەفتیەسە وەر گورزیگ ئاسمانی، دووپاتکرد خاڵیگ ئەمنی هاوبەش کریاسە ئامانج.
محەمەد وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "خاڵ وەشکین مەشاریع خاڵیگ هاوبەشە لەناوەین سوپای عراقی و حەشد شەعبی، تویش پەلاماریگ بویە کە تا ئیسە سروشتی نەزانیاس".
وتیش؛ "هێزهیل ئهمنی لە دەوروگەرد پەلامارەگە بڵاوبویە و رێکارەیل فرە تونیگ گردنەسە وەر"، تا ئیسە بڕ زهرهد و زیانەیل پەلامارەگە ئاشکرا نەکریاس.
دویای وەخت کەمیگ لە پەلاماردان خاڵ وەشکین مەشاریع، سەرچەوەیگ ئەمنی خەوەردا، خاڵ وشکنین کرابلە لە قەزای قائم خوەرئاوای ئەنبار وە گورزیگ نوو کریاسە ئامانج.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "دویەم پەلامار خاڵ وەشکین کەرابلە کردیەسە ئامانج، کە خاڵ ئەمنی هاوبەشیگە وەبی ئاشکراکردن زانیاری زیاتر".