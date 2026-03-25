‏دوو پەلامار ئاسمانی وەبان دوو خاڵ وشکین ئەمنی لە قائیم خوەرئاوای ئەنبار

‏شەفەق نیوز - ئەنبار

‏قایمقام قەزای قایم، تورکی محەمەد، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان خاڵ وەشکین مەشاریع لە قەزاگە کەفتیەسە وەر گورزیگ ئاسمانی، دووپاتکرد خاڵیگ ئەمنی هاوبەش کریاسە ئامانج.

‏محەمەد وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "خاڵ وەشکین مەشاریع خاڵیگ هاوبەشە لەناوەین سوپای عراقی و حەشد شەعبی، تویش پەلاماریگ بویە کە تا ئیسە سروشتی نەزانیاس".

‏وتیش؛ "هێزه‌یل ئه‌منی لە دەوروگەرد پەلامارەگە بڵاوبویە و رێکارەیل فرە تونیگ گردنەسە وەر"، تا ئیسە بڕ زه‌ره‌د و زیانەیل پەلامارەگە ئاشکرا نەکریاس.

‏دویای وەخت کەمیگ لە پەلاماردان خاڵ وەشکین مەشاریع، سەرچەوەیگ ئەمنی خەوەردا، خاڵ وشکنین کرابلە لە قەزای قائم خوەرئاوای ئەنبار وە گورزیگ نوو کریاسە ئامانج.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "دویەم پەلامار خاڵ وەشکین کەرابلە کردیەسە ئامانج، کە خاڵ ئەمنی هاوبەشیگە وەبی ئاشکراکردن زانیاری زیاتر".

