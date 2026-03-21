دوو پەلامار ئاسمانی وەبان بنکەی حەشد شەعبی لە موسڵ و زەخمداربوین پەنج کەس

شەفەق نیوز - نەینەوا

سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای نەینەوا، شەفەق ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان ک دوو پەلامار ئاسمانی بنکەیگ فەوج ئەرکە تایبەتەیل سەر وە حەشد شەعبی لە ناوچەی "هەرمات" لە خوەرئاوای شار موسڵ کردنەسە ئامانج.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "ئی دوو پەلامارە دویای نیمەشەو شەممە وەبان یەکشەممە رۊ دان، و بۊە مدوو زەخمداربۊن پەنج کەس لە ئەندامەیل فەوجەگە، ک بریانە ئەرا خەسەخانە تا چارەسەری بسینن".

وتیش ک فرۆکەیگ جەنگی دویای پەلامارەگە لە ئاسمان موسڵ فڕیە، بی ئەوەگ هیچ زانیاری تریگ لە ئی باوەتەو بۊشێد.