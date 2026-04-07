‏دوو پەلامارداین ئاسمانی کریارە بان دوو بنکەی حەشد شەعبی لە باشوور کەرکوک

‏شەفەق نیوز – کەرکوک

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، شەوەکی ئمڕوو سێشەممە راگەیان، فڕۆکە جەنگییەیل "نەناسیاگ" دوو پەلامار ئاسمانی ئەنجام دانە ئەرا بان دوو بنکەی سەر وە دەسەی حەشد شەعبی لە باشوور پارێزگای کەرکوک، یەیش هاوکاتە وەگەرد زیایبوونیگ بیوینەی گرژییە ئەمنییەیل لە ناوچەگە.

‏سەرچەوەگە لە لێدوانیگ ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز دیاریکرد، پەلامارەگە دوو بنکەی لیوای 16ی حەشد شەعبی کردەسە ئامانج یەکیان لە ناحیەی "تازە" و ئەوەکە لە ناوچەی "بەشیر" لە باشوور پارێزگاگە.

‏هەرلیوا وتیش کە ئی پەلامارە لە وەخت شەفەق بویە، بی ئەوە تا وەخت ئامادەکردن ئی خەوەرە زانیاری لەبان بڕ زەرەد گیانی و ماددییەیل بوود، لە لایگ تریشەو هێزە ئەمنییەیل رێکارەیل تونیگ لە دەورگرد هەر دوو بنکەگە گردنەسە وەر.

‏لە کۆتایی دیاریکرد، کە لایەنە پەیوەندیدارەیل دەس کردنە وە لێکۆڵینەوە ئەرا زانین هووکارەیل پەلامارەگە و دیاریکردن ئەو لایەنە کە ئەنجامی داگە، لە وەختیگ ناوچەگە گرژی ئەمنی پچڕپچڕ وەخوەی دوینێد.

