دوو ئەفسەر لەناویانیە.. دەسگیرکردن چوار کارمەن لە پۆلیس نەجەف وە توومەت "دەسدریژی سێکسی" ئەرا بان دۊتیگ لەناو بنکەیگ ئەمنی

شەفەق نیوز - نەجەف

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەرداد لە دەسگیرکردن چوار کارمەن لە پۆلیس پارێزگای نەجەف ئەرا لێکۆڵینەوە، کە دوو ئەفسەر لەناویانیە، وە توومەت نۆرەگردن لە "دەسدریژی سێکسی" ئەرا بان دۊتیگ (ناخاڵە) کە تەمەنی 15 ساڵە وە "زوورەملی" لەناو یەکیگ لە بنکەیل پۆلیس، دۊای ئەوەگ پەنا ئەرا لایان بردۊ ئەرا واین لە کەسوکارەگەی وە مدوو کێشەیل کۆمەڵایەتی.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە یەکیگ لە کارمەنە دەسگیرکریاگەیل لە لێکۆڵینەوە سەرەتاییەیل چگە ژیر جیوەجیکردن تاوانەگە وەگەرد هاوکارەیلی لەناو بنکەی پۆلیس.

وەرجەیە، سەرچەوەیگ ئەمنی ئاشکرا لە دەسگیرکردن یەکیگ لە کارمەنەیل وەڕێوەبەرایەتی هاتوچو نەجەف کرد لەبان پشتینەی توومەتبارکردنی وە دەسدریژی سێکسی ئەرا بان ژنیگ، و دیاری کرد کە توومەتبارەگە وە بڕیاریگ دادوەری دەسگیر کریا دۊای سکاڵاییگ کە قوربانییەگە پیشکەشی کرد، لە وەختیگ کارمەنەگە لە لێکۆڵینەوەیل وتیە گوایە پەیوەندییەگە وە رەزامەنی هەردوگلا بۊە.

ئی دوو رویداوە هاوشیوە ئەوە تیارێدە هۊر کە پارێزگای دیوانیە لە باشوور عراق وەرجە چەن رووژیگ وەخوەیەو دی، وەختیگ دادوەر لێکۆڵینەوە فەرمان دەسگیرکردن ئەفسەریگ و سێ کارمەن پۆلیس دا کە توومەتبار بۊن وە نۆرەگردن لە دەسدریژییگ سێکسی لەبان یەکیگ لە ژنە دەسگیرکریاگەیل لەناو بنکەی پۆلیس "نەهزە"، لە وەختیگ وەزارەت ناوخۆ رێنمایی دا وە جیوەجیکردن تونترین رێکارەیل یاسایی و کارگێڕی وەرانەور ئەو کارمەنەیلە.