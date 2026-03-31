دوو زەخمدار لە حەشد شەعبی وە پەلاماریگ "نادیار" لە خوەرئاوای ئەنبار
2026-03-31T13:49:25+00:00
شەفەق نیوز ـ ئەنبار
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە زەخمداری دوو ئەندام لە حەشد شەعبی وە مدوو پەلاماریگ وەبان بارەگای لیوای 17 لە قەزای روتبە، خوەرئاوای پارێزگای ئەنبار.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "پەلامارەگە یەکیگ لە بارەگایەیل لیوای 17 سەر وە حەشد شەعبی لە روتبە کردیەسە ئامانج لە ئەنجام دوو ئەندام تویش زەخمداری جیاواز هاتن".
وتیش، دەزگایەیل ئەمنی ئاخڵەی شوین رویداوەگە دان و ئاسانکاری ئەرا ماشینەیل فریاکەفتن کردن تا زەخمدارەیل ئەرا خەستانە بڕەسنن.