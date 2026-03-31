‏دوو زەخمدار لە حەشد شەعبی وە پەلاماریگ "نادیار" لە خوەرئاوای ئەنبار

شەفەق نیوز ـ ئەنبار

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە زەخمداری دوو ئەندام لە حەشد شەعبی وە مدوو پەلاماریگ وەبان بارەگای لیوای 17 لە قەزای روتبە، خوەرئاوای پارێزگای ئەنبار.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "پەلامارەگە یەکیگ لە بارەگایەیل لیوای 17 سەر وە حەشد شەعبی لە روتبە کردیەسە ئامانج لە ئەنجام دوو ئەندام تویش زەخمداری جیاواز هاتن".

‏وتیش، دەزگایەیل ئەمنی ئاخڵەی شوین رویداوەگە دان و ئاسانکاری ئەرا ماشینەیل فریاکەفتن کردن تا زەخمدارەیل ئەرا خەستانە بڕەسنن.

